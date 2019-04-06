Полное фиаско: Планы Порошенко по УПЦ рухнули

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Не по плану Порошенко: Киевский суд заявил о незаконности переименования УПЦ 

Рамблер + ещё 1 32 минуты назад
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в ходе принятия закона о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ). Дело рассматривалось по иску народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Александра Долженкова. Глава этой фракции в украинском парламенте Вадим Новинский сообщил о прецеденте у себя на странице в фейсбуке.
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«В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской православной церковью», — написал он.
20 декабря прошлого года Верховная рада приняла законопроект, который обязывал Украинскую православную церковь (УПЦ) изменить название, добавив указание на свою принадлежность к Московскому патриархату.
УПЦ обратилась к президенту Украины Петру Порошенко наложить вето на этот законопроект, однако 22 декабря законопроект был подписан.
«Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата», — отметил Новинский, имея в виду, что происходящему способствовал председатель Верховной рады Андрей Парубий.
Глава фракции "Оппозиционного блока" в украинском парламенте Вадим Новинский.
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Украина , Видео , В мире
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