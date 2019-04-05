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В штабе Зеленского начали поиск замены Тимошенко на дебатах с Порошенко 

Lenta.ru 49 минут назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась от предложения возглавляющего президентскую гонку кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского вести дебаты на стадионе «Олимпийский». Об этом сообщил советник его штаба Дмитрий Разумков в эфире «Радио НВ», передает «Интерфакс».
Не захотела: Тимошенко отказалась стать ведущей на дебатах Зеленского и Порошенко
Он заявил, что в штабе уже начали поиски нового кандидата на роль модератора. Разумков добавил, что этот человек «будет равноудален от двух команд».
Советник штаба Зеленского также объяснил, почему Тимошенко была бы идеальным арбитром.
«Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60 процентов голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но произошло так, как произошло», — сказал он.
Ранее источник в окружении Тимошенко рассказал, что она была возмущена предложением своего бывшего оппонента и сочла это хамством. При этом в ее штабе заявляли, что лидер «Батькивщины» пообещала подумать о роли арбитра на дебатах.
3 апреля Зеленский опубликовал ролик, где вызвал действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве. Среди условий был тест на наркотики и алкоголь, а также извинение за оскорбления, например, «ватник, быдло, клоун». Порошенко спустя некоторое время опубликовал ответный ролик, в котором принял вызов. Также оба кандидата в президенты сдали кровь для анализа на наркотики.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, получивший около 16 процентов. Тимошенко заняла третье место, получив на несколько процентов меньше действующего президента, и выбыла из гонки. Дебаты должны состояться 19 апреля.
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Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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