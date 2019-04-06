Не до шуток. Ирина Геращенко требует от Авакова завести уголовное дело на Зеленского

Накануне Геращенко опубликовала в соцсети видеообращение к Зеленскому. В нем она выразила солидарность с родителями детей с синдромом Дауна, которые возмутились уничижительными шутками кандидата в президенты в отношении «особенных» людей, которые звучали ранее в его сериалах и передачах.

Кроме того, парламентарий припомнила лидеру партии «Слуга народа» аналогичные насмешки над секс-меньшинствами, представительницами противоположного пола, инвалидами и т.д.

По ее мнению, это не совместимо с движением Украины в Европу и с исповедуемыми там ценностями. Она дала актеру ровно сутки на извинения и вот это время истекло.

«Прошло 24 часа. Ни кандидат Зеленский, ни его штаб, ни его студия — "Квартал", ни его сценаристы не извинились перед людьми с инвалидностью. Считаю, что идеология и язык ненависти, дискриминация инвалидов отбрасывает нас от пути интеграции в ЕС и НАТО, ведь ключевыми принципами этих институтов и стран-членов является уважение прав человека, толерантность», — сообщила Геращенко.

Она пояснила, что вместе с упоминавшимися родителями направит заявление министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием начать в отношении Зеленского уголовное производство.

Также Геращенко планирует обратиться по этому вопросу в Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, министерство юстиции и к уполномоченному по правам человека.