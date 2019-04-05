Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не та дата: Зеленский объяснился за ошибку в медицинских анализах 

Рамблер 40 минут назад
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прокомментировал «казус» с неверной датой сдачи анализов, указанной в документах, которые он опубликовал в Facebook.
Результаты теста: Зеленский обнародовал данные анализов
«В нашей истории с анализами произошел казус…))))))», — написал Зеленский в Facebook и опубликовал письмо с извинениями из клиники «Евролаб», где он утром 5 апреля сдавал тесты на алкоголь и наркотики.
В письме говорится, что сотрудник клиники по ошибке нажал цифру 2 вместо цифры 5, когда заполнял документы.
«Просим учесть волнение сотрудника», — отметили в клинике.
Ранее после публикации Зеленским результатов анализов на алкоголь и наркотики его подписчики в Facebook обратили внимание, что изначально кандидат в президенты опубликовал документ, в котором датой взятия биоматериала значится 2 апреля, а через несколько минут «перезалил» фотографию результатов анализов с датой 5 апреля.
Комментарии23
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение принято: Тимошенко отказала Зеленскому25
Тест на наркотики: обнародованы результаты Зеленского127
Тимошенко пришла в бешенство от хамства Зеленского74
«Вы все подохнете!»: скандал в подмосковной больнице41
«Будем убивать тех, кто за Зеленского»194
Видео
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Минобороны впервые показало военную базу в Арктике
Армия Войска
Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля
Происшествия Криминал
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко
Украина В мире
Из Краснодара в Израиль: Задержан украинский «Доктор Смерть»
Происшествия Криминал
Брухунова выступила в роли эксперта на телешоу
Шоу-бизнес
Балтфлот высадил морской десант на побережье
Армия Войска
Что не так со сдачей анализов Порошенко и Зеленского
В мире Статьи
Порошенко встретится с Меркель
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение