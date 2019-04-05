Не та дата: Зеленский объяснился за ошибку в медицинских анализах

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прокомментировал «казус» с неверной датой сдачи анализов, указанной в документах, которые он опубликовал в Facebook.

«В нашей истории с анализами произошел казус…))))))», — написал Зеленский в Facebook и опубликовал письмо с извинениями из клиники «Евролаб», где он утром 5 апреля сдавал тесты на алкоголь и наркотики.

В письме говорится, что сотрудник клиники по ошибке нажал цифру 2 вместо цифры 5, когда заполнял документы.

«Просим учесть волнение сотрудника», — отметили в клинике.

Ранее после публикации Зеленским результатов анализов на алкоголь и наркотики его подписчики в Facebook обратили внимание, что изначально кандидат в президенты опубликовал документ, в котором датой взятия биоматериала значится 2 апреля, а через несколько минут «перезалил» фотографию результатов анализов с датой 5 апреля.