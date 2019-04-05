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Саакашвили о Порошенко: «Он и на трезвую голову довел страну до ручки» 

Рамблер 44 минуты назад
В анализах президента Украины Петра Порошенко не обнаружили алкоголя и психоактивных веществ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главврача Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимира Ярого.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, комментируя результаты анализов Порошенко, заявил, что он и «на трезвую голову довел страну до ручки».
«Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на неэффективность управления», — написал Саакашвили в Facebook.
Петр Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики в преддверии дебатов с Владимиром Зеленским. Порошенко сдал анализы в антидопинговом центре на стадионе «Олимпийский» в Киеве, его оппонент — в независимой лаборатории «Евролаб».
Дебаты участников второго тура президентских выборов состоятся 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Второй тур голосования пройдет 21 апреля.
Комментарии43
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
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