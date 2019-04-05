Капитал (Украина): «Марионетка Коломойского»

Поддержка Зеленского равномерно распределись по стране. И это потрясающе круто. Внимательно посмотрите на карту. Потом ещё и ещё раз. Тогда как поддержка действующего пять лет Порошенко — это небольшой анклав в западной части страны. Почему только там? Потому что только там явно отказались от свободы и современной цивилизации ради мифов семнадцатого века и прочего вранья.

Зеленский строил кампанию строго на позитиве. Никаких оскорблений. Никакого компромата. Тогда как Порошенко сразу после закрытия участков опять и на этот раз чудовищно оскорбил тех, кто против него проголосовал и тем более самого Зеленского. Ещё раз — действующий президент публично оскорбляет кандидата-лидера. Лихо. Что ещё нужно, чтобы понять, наконец, главное — именно это и есть суть действующего президента. Не уважение, а оскорбление. А потому дебаты с ним — категорически не правильная история. Это будет сплошная грязь. Так как у Порошенко одна тактика — провокации и попытки публичного унижения оппонента. Зачем на это идти? Если можно будет потом задать все юридические вопросы о марионетках?

Часть его окружения практически уже начала кампанию нагнетания страха. «Будем убивать тех, кто за Зеленского, лить литрами кровь и даже отдадим часть территории в 6 — 8 областей, но только не власть!» Ещё раз внимательно — окружение действующего президента открыто угрожает… собственной стране реальной гражданской войной. Если мы не позволим им и дальше грабить, рассказывать сказки и пугать. РФ сильно расстроена. На уровне элиты. Их категорически не устраивает расклад, при котором дальше Украина… без Порошенко… А потому ставка сделана на обман. И сам Порошенко, и его пропагандистская гвардия тупо смотрят на карту предпочтений, где в каждом (подчеркну — в каждом) регионе сильна поддержка Зеленского, что говорит о его потенциале объединения страны и… рассказывают о пророссийской реванше. Более омерзительных лжецов надо поискать.

Вокруг Зеленского обязательно произойдёт позитивная консолидация. Не сразу, но точно. Иначе никак. Из чувства самосохранения страны. Потому что Порошенко реально будет угрожать стране тем, что уничтожит ее. Уничтожит иезуитски и цинично.

А теперь вывод, который многое объяснит. Если бы Петр Алексеевич улыбался, очень корректно высказывался о Зеленском, он смог бы… объединить вокруг себя многих. И это было бы страшно. Потому что улыбающийся человек — это всегда холодный рассудок и жесткость. Но его нынешний стиль — угрозы, крики, истерика — говорит о панике и… клоунаде. И он точно оттолкнет оставшихся адекватов. А это много больше 80%. Потому что адекватам не нужен кровавый сценарий. А Порошенко — это только такой сценарий. Не все сразу это поймут, но в итоге поймут обязательно.