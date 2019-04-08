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Порошенко решил сдать допинг-тест WADA 

ТК «Звезда» + ещё 31 8 апреля 2019
Фото: globallookpress.com
По словам действующего президента Украины, тесты он сдаст уже на текущей неделе.
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что намерен пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Как он уточнил в эфире телеканала «Украина», в начале текущей недели ожидается приезд в страну руководства и экспертов организации.
«Я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии», — цитирует Порошенко «112.ua».
Пятого апреля действующий президент Украины и кандидат в лидеры страны Владимир Зеленский в рамках выборов сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.
Ранее Порошенко заявил, что ожидает Зеленского на дебаты 14 апреля, которые состоятся на крупнейшей в Киеве арене «Олимпийский».
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Украина , В мире , Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Всемирное антидопинговое агентство
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