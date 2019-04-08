Порошенко решил сдать допинг-тест WADA

По словам действующего президента Украины, тесты он сдаст уже на текущей неделе.

Как он уточнил в эфире телеканала «Украина», в начале текущей недели ожидается приезд в страну руководства и экспертов организации.

«Я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии», — цитирует Порошенко «112.ua».

Пятого апреля действующий президент Украины и кандидат в лидеры страны Владимир Зеленский в рамках выборов сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.

Ранее Порошенко заявил, что ожидает Зеленского на дебаты 14 апреля, которые состоятся на крупнейшей в Киеве арене «Олимпийский».