«Это уже абсурд»: Зеленский отказался от повторных анализов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не будет сдавать анализы на наркотики и алкоголь повторно. Его представители заявили, что в первый раз все процедуры были проведены в соответствии с законодательством, сообщает «Обозреватель».

Представитель штаба Зеленского Иван Баканов посоветовал людям, подозревающим кандидата в махинациях с анализами, обратиться в полицию.

По словам Баканова, если эту тему будут обсуждать так часто, журналистов на конференции тоже придется пускать только после сдачи анализов.

«Это уже полный абсурд», — сказал он.

Зеленский и действующий глава Украины Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов, который должен состояться 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал 30,24 процента голосов избирателей, а Порошенко — 15,95 процента.

Позже Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Действующий президент согласился. Одним из условий проведения дебатов Зеленский называл сдачу анализов. По его мнению, это необходимо, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Утром 5 апреля оба кандидата прошли обследования, анализы они сдавали в разных местах: у Порошенко анализы брали медики Киевской городской наркологической больницы на территории стадиона, а у Зеленского — сотрудники клиники Eurolab.

Отчитываясь о результатах, Зеленский опубликовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля. Позже он опубликовал бумагу, датированную 5 апреля. В Eurolab пояснили, что ошибочно указали дату забора крови, а сам кандидат назвал это казусом.