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В Раде заявили о создании объединения «За Зеленского» 

ТАСС + ещё 6 21 час назад
Фото: РИА Новости
Внефракционный депутат Верховной рады, Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов 31 марта на Украине, заявил о создании в парламенте депутатского объединения "За Зеленского".
Представляя инициативу в понедельник на заседании согласительного совета Рады, Куприй заявил о высокой вероятности фальсификации результатов выборов со стороны действующего президента Петра Порошенко.
"Существует большая угроза, что президент Петр Порошенко сфальсифицирует выборы", — сказал он.
В этой связи, по словам Куприя, создается "объединение в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского".
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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