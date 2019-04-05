Киевляне поддержали «украинского Путина»

Первый тур президентских выборов на Украине запомнился не только успехом шоумена Владимира Зеленского : неожиданно «выстрелил» кандидат, долгое время остававшийся в тени, — экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Его результат, по мнению экспертов, оправдан тоской части украинского общества по здоровому консерватизму и «сильной руке», и теперь вопрос — кому во втором туре отойдут его голоса.

Чекист-миротворец

Занявший шестое место из 39 кандидатов Игорь Смешко (6,04% голосов — 1 140 967 избирателей) заявил о намерении стать депутатом Верховной рады Украины

Почти один миллион двести тысяч избирателей, которые проголосовали за нашу программу, — эта реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, непременно войдёт в Верховную раду на следующих парламентских выборах. У меня нет сомнений: мы способны увеличить нашу поддержку в разы и сможем реально претендовать на крупнейшую парламентскую политическую фракцию в Верховной раде нового созыва, — написал он в Facebook.

Смешко добавил, что не будет поддерживать во втором туре ни одного из кандидатов: действующий президент Пётр Порошенко проявил себя «как бизнесмен, а не как государственник», а его конкурент актёр Владимир Зеленский — хороший актёр, но не политик. По мнению экс-главы СБУ, каждого из них ожидает крах «сразу после парламентских» выборов, намеченных на октябрь 2019-го, за которым последуют внеочередные президентские.

Несмотря на довольно спорные прогнозы экс-силовика, эксперты оценивают его результат как высокий — экс-главе СБУ удалось опередить многих куда более известных украинских политиков, например, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и кандидата от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула . При этом Смешко вёл кампанию относительно спокойно — без громких скандалов и рекламных акций. Больше всего голосов он получил в родной Черкасской области (10,75%), в Киеве (с результатом 9,62% занял четвёртое место после главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко ), а также в Винницкой, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

Среди причин успеха Смешко наблюдатели выделяют поддержку его кандидатуры известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном . Он не только взял у кандидата большое программное интервью, но и открыто заявил о поддержке в собственной беседе с российским видеоблогером Юрием Дудём.

Я считаю, что Игорь Смешко — единственный человек, который подготовлен быть президентом воюющей страны, — говорил Гордон.

Однако главная причина, почему Смешко набрал относительно большое количество голосов, — тоска части украинского электората по «здоровому консерватизму» и «сильной руке», отмечают украинские эксперты.

Кандидат предстаёт в роли чекиста-миротворца. Образ «адекватного украинского Путина» закрепляется и впредь активно используется политиком, — отметил портал «Страна.ua».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сравнил образ Смешко с образом белорусского президента.

Его кампания была построена на консерватизме, а сам он себя позиционировал как эдакий Александр Лукашенко — сильный диктатор, но в то же время хозяйственный и надёжный. Учитывая то, что именно Лукашенко для украинцев — самый популярный лидер другого государства, можно считать, Смешко занял очень выгодную нишу, — заметил он в комментарии к другому материалу издания.

В целом политические взгляды экс-главы СБУ отличаются умеренностью: он выступает за переговорный процесс по Крыму и Донбассу, рост благосостояния украинцев, против спекуляции на теме вступления Украины в Евросоюз . Избиратели Смешко — те, кого отталкивают «ура-патриотическая» риторика Порошенко и популизм Зеленского, и кто посчитал программу кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко слишком пророссийской, заключают эксперты.

Человек Кучмы и Медведчука

Игорь Смешко занимал ведущие должности в силовых структурах во время президентства Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. В сентябре 2003 года Смешко был назначен главой Службы безопасности Украины. С этим периодом его деятельности связан интересный эпизод: в 2004-м Смешко выставляли в качестве одного из организаторов отравления диоксином тогдашнего лидера оппозиции Виктора Ющенко . Якобы глава СБУ и его заместитель Владимир Сацюк пригласили лидера первого Майдана и будущего президента Украины на дачу для переговоров, где вроде как Ющенко и был отравлен во время ужина. Смешко и Сацюк факт отравления отрицали.

После прихода Ющенко к власти в результате победы первого Майдана в декабре 2004-го Смешко покинул пост главы СБУ и на некоторое время ушёл в тень. При этом американское издание The New York Times сообщало, что именно Смешко предотвратил готовящийся правительством Кучмы разгон первого Майдана по силовому сценарию, вовремя предупредив США о подобных планах.

В 2009-м Смешко создал общественное объединение «Сила и честь», которое впоследствии стало партией. Каких-то серьёзных политических успехов она не добилась, её программа была невнятной (среди требований — «укрепление безопасности Украины», «борьба с коррупцией», патриотическое воспитание украинцев и другие общие темы). В период кульминации Евромайдана в феврале 2014 года «Сила и честь» обратилась к депутатам Верховной рады с требованиями провести досрочные выборы президента и назначить «техническое правительство беспартийных профессионалов» для преодоления экономического кризиса.

С марта 2015-го Смешко числился советником Петра Порошенко, но незадолго до президентских выборов заявил об уходе с должности. В рапорте, отправленном на имя действующего украинского президента, он пояснил причины ухода: якобы Порошенко ни разу с ним не встретился и не ответил на его многочисленные письменные предложения об улучшении ситуации в стране.