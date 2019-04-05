Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе видеообращения в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.

"Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив, вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Это нормальная политическая традиция", — заявил Порошенко

Он отметил, что не раз "принимал вызовы" от политических оппонентов и "сильных врагов".

"Не ищите причины и не ставьте условия. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион, я жду", — заключил президент.

Ранее Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве после медобследования на предмет алкоголя и наркотиков в крови кандидатов, а также извинений за оскорбления в его адрес. Порошенко согласился с предложением шоумена.

При этом Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах с действующим президентом

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко, занявший второе место.