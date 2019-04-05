На дебаты Порошенко и Зеленского предложили продавать билеты

Владимира Зеленского и Политолог Руслан Бортник предложил организовать продажу билетов на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко . Об этом он заявил в эфире NewsOne, видео доступно на YouTube-аккаунте телеканала.

«За этот дуэт, думаю, по тысяче гривен (около 2400 рублей) спокойно можно брать. Люди с удовольствием примут в этом участие. Можно фотографии продавать, хот-доги параллельно, как всегда на такого рода мероприятиях. На разогрев нужно обязательно пригласить Святослава Вакарчука из Океана Эльзы», — сказал он.

3 апреля Зеленский позвал Порошенко на дебаты в НСК «Олимпийский». На ответ он дал 24 часа. Позднее президент согласился подискутировать. Модератором лидер президентской гонки предложил сделать Юлию Тимошенко , она пообещала подумать.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.