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МВД Украины: обмены видеообращениями между Зеленским и Порошенко нарушают закон 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство. Об этом заявил в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Я считаю, то, что они [Зеленский и Порошенко] делают сейчас, обмениваясь роликами друг против друга и имея риторику — это прямо нарушает закон Украины, потому что агитация на второй тур может начаться только тогда, когда будут подведены итоги первого, то есть на уровне 10 числа", — сказал он в четверг в эфире телеканала "1+1".
В среду Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Петру Порошенко встретиться для дебатов перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе "Олимпийский". Глава государства в ответном видеообращении это предложение принял. Позднее Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать арбитром этих дебатов.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ранее предостерегла кандидатов в президенты от обсуждения возможных форматов дебатов до официального установления итогов выборов в первом туре и объявления второго тура. В комиссии пояснили, что в противном случае это может восприниматься как предвыборная агитация, что грубо нарушает закон.
В ЦИК напомнили, что по закону теледебаты за счет бюджета страны проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19:00 и 22:00 в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Закон также регламентирует право неоднократно проводить теледебаты между кандидатами, но они возможны за счет средств избирательных фондов кандидатов.
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Комментарии
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МВД , Центризбирком России
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