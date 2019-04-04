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Министр инфраструктуры Украины Омелян пообещал въехать в Москву на танке 

РИА Новости + ещё 5 28 минут назад
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
"Так позавчера "давайте восстановим авиационное сообщение", то сегодня: 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза… В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву", — написал Омелян на странице в Facebook, опубликовав приглашение Союза транспортников России.
Участниками Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций, а также его учредителями является крупнейшие транспортные, автодорожные, экспедиторские и логистические союзы, ассоциации и объединения России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили ранее, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва", он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.
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Украина , В мире , Владимир Омелян , ЕАЭС , Москва
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