Стать ведущей: Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты с Порошенко

Зеленский заявил, что хочет назначить независимого арбитра для проведения дебатов, чтобы избежать подкупов, провокаций и административного давления.

«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — предложил Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Ранее спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что политик отказался от предложения Порошенко сдавать анализы на употребление наркотиков и алкоголя в медпункте стадиона «Олимпийский» и сделает это в независимой лаборатории Eurolab.

3 апреля Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко провести дебаты на самом крупном стадионе страны — киевском «Олимпийском». Он также предложил оппоненту сдать анализы на алкоголь и наркотики. 4 апреля Порошенко принял условия Зеленского и предложил сдать анализы в медпункте «Олимпийского».