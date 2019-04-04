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Стать ведущей: Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты с Порошенко 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Рамблер
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко провести его дебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко, сообщает «Интерфакс».
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Зеленский заявил, что хочет назначить независимого арбитра для проведения дебатов, чтобы избежать подкупов, провокаций и административного давления.
«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — предложил Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Ранее спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что политик отказался от предложения Порошенко сдавать анализы на употребление наркотиков и алкоголя в медпункте стадиона «Олимпийский» и сделает это в независимой лаборатории Eurolab.
3 апреля Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко провести дебаты на самом крупном стадионе страны — киевском «Олимпийском». Он также предложил оппоненту сдать анализы на алкоголь и наркотики. 4 апреля Порошенко принял условия Зеленского и предложил сдать анализы в медпункте «Олимпийского».
Комментарии28
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Интерфакс
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