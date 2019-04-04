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«Нет никаких шансов победить»: Прилепин оценил шансы Зеленского на выборах 

Рамблер 1 час назад
Писатель Захар Прилепин предостерег кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского от заявлений о возвращении Крыма и Донбасса.
«Волга впадает в Каспийское море, Солнце горячее, медведи рычат: говорить благоглупости — работа Зеленского. Пока его слова про Донбасс никакого отношения к действительности не имеют. Нет никаких шансов победить», — сказал Прилепин в интервью «Комсомольской правде».
По словам писателя, в Донецкой и Луганской областях начинается процесс выдачи российских паспортов, после чего Киев «может смело забыть про Донбасс». Писатель считает, что Донбасс ожидает судьба Абхазии и Приднестровья, а в случае референдума жители региона выберут отделение от Украины.
«Зеленский заигрывает с самой радикальной частью своего электората. Чтобы они не задолбили его раньше времени. Поэтому обещает им всякую ерунду», — сказал писатель.
По мнению Прилепина, после избрания президентом Зеленский «будет договариваться на всех уровнях, чтобы разрулить ситуацию с Донбассом».
Писатель добавил, что для успешной президентской деятельности Зеленскому необходимо честно признаться, что у Украины нет Крыма и Донбасса, после чего он сможет «строить входящую в Евросоюз Украину».
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.
Комментарии147
Украина , Видео , В мире , Захар Прилепин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Комсомольская правда , Республика Крым
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