«Нет никаких шансов победить»: Прилепин оценил шансы Зеленского на выборах

«Волга впадает в Каспийское море, Солнце горячее, медведи рычат: говорить благоглупости — работа Зеленского. Пока его слова про Донбасс никакого отношения к действительности не имеют. Нет никаких шансов победить», — сказал Прилепин в интервью «Комсомольской правде».

По словам писателя, в Донецкой и Луганской областях начинается процесс выдачи российских паспортов, после чего Киев «может смело забыть про Донбасс». Писатель считает, что Донбасс ожидает судьба Абхазии и Приднестровья, а в случае референдума жители региона выберут отделение от Украины.

«Зеленский заигрывает с самой радикальной частью своего электората. Чтобы они не задолбили его раньше времени. Поэтому обещает им всякую ерунду», — сказал писатель.

По мнению Прилепина, после избрания президентом Зеленский «будет договариваться на всех уровнях, чтобы разрулить ситуацию с Донбассом».

Писатель добавил, что для успешной президентской деятельности Зеленскому необходимо честно признаться, что у Украины нет Крыма и Донбасса, после чего он сможет «строить входящую в Евросоюз Украину».