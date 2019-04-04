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Порошенко согласился с предложением Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотики 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласен сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя, как это ранее потребовал от него в качестве условия проведения дебатов его конкурент во втором туре выборов главы государства, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.
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Об этом в четверг сообщил внештатный советник Порошенко Олег Медведев.
"В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", — заверил Медведев.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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