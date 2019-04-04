Президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласен сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя, как это ранее потребовал от него в качестве условия проведения дебатов его конкурент во втором туре выборов главы государства, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.
Об этом в четверг сообщил внештатный советник Порошенко Олег Медведев.
"В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", — заверил Медведев.