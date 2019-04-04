Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Зеленский совершает ошибку»: Скабеева обратилась к украинским кандидатам 

Рамблер + ещё 1 11 часов назад
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась предложенной Владимиром Зеленским кандидатуре Юлии Тимошенко на роль ведущей его предвыборных дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко.
«Нет никаких шансов победить»: Прилепин оценил шансы Зеленского на выборах
«Так! Зеленский совершает ошибку! Какая такая Юлия Тимошенко?! Дебаты должна проводить только я», — написала Скабеева в своем телеграм-канале.
Ведущая записала видеообращение к обоим кандидатам в президенты Украины, которое было запущено в прямом эфире в 21.00 мск на YouTube-канале Скабеевой.
«Дебаты должен проводить профессиональный ведущий. При всем уважении к Юлии… Если она согласится, то мы можем точно говорить, что это «договорняк», — заявила ведущая «60 минут».
Ранее лидер первого тура голосования на выборах президента Украины Владимир Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, занявшей третье место, стать независимой ведущей его теледебатов с Петром Порошенко. Представители пресс-службы Тимошенко заявили, что она раздумывает над предложением Зеленского.
Комментарии415
Украина , Видео , В мире , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призвала исключить Эстонию из ООН178
Русскоязычные покидают Казахстан301
В Москву на танках: Захарова ответила Омеляну625
Депутат бундестага призвал распустить НАТО91
«Я шагаю по Москве, в которой больше нет Вас»9
Видео
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
В мире Украина
Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти
Шоу-бизнес
В ТЦ Москвы прорвало гигантский аквариум
Происшествия
Челябинец «подарил» губернатору квартиру в бараке
Общество
В Москве из окна гостиницы выбросили 21 миллион рублей
Происшествия
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Общество
Венесуэла снова попросила помощи у России
Латинская Америка В мире
В Бразилии в прямом эфире ограбили радиостанцию
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение