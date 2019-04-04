«Зеленский совершает ошибку»: Скабеева обратилась к украинским кандидатам

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась предложенной Владимиром Зеленским кандидатуре Юлии Тимошенко на роль ведущей его предвыборных дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

«Так! Зеленский совершает ошибку! Какая такая Юлия Тимошенко?! Дебаты должна проводить только я», — написала Скабеева в своем телеграм-канале.

Ведущая записала видеообращение к обоим кандидатам в президенты Украины, которое было запущено в прямом эфире в 21.00 мск на YouTube-канале Скабеевой.

«Дебаты должен проводить профессиональный ведущий. При всем уважении к Юлии… Если она согласится, то мы можем точно говорить, что это «договорняк», — заявила ведущая «60 минут».

Ранее лидер первого тура голосования на выборах президента Украины Владимир Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, занявшей третье место, стать независимой ведущей его теледебатов с Петром Порошенко. Представители пресс-службы Тимошенко заявили, что она раздумывает над предложением Зеленского.