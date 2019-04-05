Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко

Меркель встречей с Порошенко дала сигнал в его поддержку, уверен эксперт

Ранее пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что Меркель и Порошенко через неделю обсудят в Берлине двусторонние отношения, внутриполитическую ситуацию на Украине и реализацию минских договоренностей. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что визит президента Украины в Берлин нельзя интерпретировать как поддержку его кандидатуры на выборах. В свою очередь, глава предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев назвал его визит в Берлин знаком внимания к выборам на Украине и к нему как кандидату.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Влияние, но не вмешательство

По словам Тимошенковой, встреча Меркель с Порошенко все же демонстрирует, что канцлер поддерживает действующего главу Украины, но говорить о вмешательстве выборы в данном случае нельзя — речь идет о поддержке и влиянии.

"Формально вмешиваться в выборы означает влиять на процесс волеизъявления избирателей и контролировать, как и за кого они голосуют. С другой стороны, мы видим четко, что анонсируя встречу с Порошенко до второго тура, Меркель расставляет акценты — кто для нее является авторитетным партнером для переговоров и выстраивания не только двусторонних отношений, но и будущей украинской политики в отношении ЕС. С моей точки зрения, этот шаг можно оценивать как поддержку действующего президента Украины Порошенко", — заявила Тимошенкова РИА Новости.

По ее словам, Меркель тем самым демонстрирует и избирателям на Украине, и другим политикам, что она "по-прежнему видит в Порошенко партнера". К тому же, лидер первого тура выборов на Украине Владимир Зеленский для немецких политиков остается на данном этапе непонятной фигурой, который пока не стал президентом и действия которого в случае победы, в отличие от Порошенко, трудно просчитать.

" Можно оказывать косвенное влияние: команда Порошенко может использовать эту встречу для улучшения его имиджа, поддержки рейтинга и создания ему дополнительной рекламы. То есть встреча с Меркель придаст его фигуре больше значимости, чем чьей-либо другой, и в ведомстве канцлера это понимают", — пояснила она.

Порошенко шанса не упустит

Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов также считает, что как вмешательство в выборы будущую встречу расценивать нельзя.

"Для Порошенко это будет однозначно плюсом, он будет это использовать, но я бы больше удивился, если бы Меркель встретилась с Зеленским. Я бы не стал говорить, что это вмешательство, пусть и 99% комментариев будет склоняться к этому. Зайберт уже отверг это, но по факту Порошенко будет использовать это в свою пользу", — заявил Белов.

Зайберт, поясняя, почему встреча пройдет именно сейчас, заявлял, что "Порошенко является действующим президентом Украины, и есть ряд актуальных тем, которые должны постоянно обсуждать с ним федеральное правительство, канцлер ФРГ". В частности, среди этих тем — реализация минских договоренностей и ситуация в Керченском проливе.

"Не исключаю, что инициатива была на стороне Порошенко, а не Меркель. Он будет говорить против России, что РФ нарушает минские соглашения, заявлять, что Украина готова выполнять. Меркель (согласившись на встречу) показывает важность Украины как партнера. Если бы она отказала Порошенко, то была бы тогда интерпретация, что Германия против Порошенко", — продолжил Белов.

Он добавил, что согласие Меркель на такую встречу "можно оценивать как косвенную поддержку", но эксперт добавил, что "категорически против термина вмешательства". При этом он отметил, что если же встреча была инициирована Меркель, то тогда это явная поддержка Порошенко, однако точной информации по поводу организации встречи пока нет.