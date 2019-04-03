Испугался? Порошенко отказался от дебатов с Зеленским

Победитель первого тура выборов президента Украины актер Владимир Зеленский вызвал на дебаты своего конкурента — нынешнего главу государства Петра Порошенко , предложив организовать мероприятие на стадионе «Олимпийский» в Киеве. «Блок Петра Порошенко» отказался от этого предложения, указав, что нынешний глава государства готов встретиться с оппонентом только в телестудии.

Победитель первого тура выборов президента Украины актер Владимир Зеленский вызвал на дебаты своего конкурента — нынешнего главу государства Петра Порошенко, предложив организовать мероприятие на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014-м году. Я принимаю вызов», — обратился к Порошенко Зеленский.

Актер выдвинул ряд условий: Дебаты должны пройти при участии зрителей, всем каналам дадут право транслировать дебаты онлайн, журналисты любых изданий смогут присутствовать, кандидаты обязуются пройти медицинскую экспертизу, чтобы «доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Кроме того, Зеленский требует, чтобы Порошенко, который раньше заявил, что «судьба свела его во втором туре с марионеткой Коломойского», признал, что дебатировать ему придется «не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины».

«Даю вам 24 часа, думай… те», — поставил ультиматум шоумен.

В ответ на это депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова заявила, что украинский лидер не будет участвовать в дебатах на стадионе в Киеве.

«Президент Порошенко — европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», — ответила Ионова.

Команда шоумена также составила список требований к Порошенко из нескольких пунктов. В штабе кандидата требуют принять закон об отмене декларирования доходов и расходов для общественных деятелей; внедрить на парламентских выборах пропорциональную систему с открытыми списками; отказаться от законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение; изменить состав Национального агентства по предотвращению коррупции, а также ввести внешний аудит его деятельности; лишить силовые структуры страны, в частности СБУ , полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью.

Также помощники победителя первого тура выборов потребовали от нынешнего главы государства запустить работу Высшего антикоррупционного суда, уволить первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко; отказаться от формирования цен на уголь по схеме «Роттердам +», ввести внешний аудит Национальной комиссии, которая ведет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает ФАН.

Стоит отметить, что депутаты Верховной рады Ирина Геращенко и Мария Ионова внесли законопроект, который предусматривает обязательное проведение дебатов перед вторым туром президентских выборов, передает НСН.

Геращенко уточнила, что документ был подан уже во второй раз. Она указала, что ранее аналогичный законопроект был предложен для того, чтобы заставить участвовать в дебатах бывшего президента Украины Виктора Януковича . Теперь, сообщила парламентарий, аналогичная ситуация происходит с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским, который ранее заявлял, что сейчас «не время для дебатов».

Дональдом Трампом. Между тем в штабе Зеленского уже поделились планами на случай победы во втором туре голосования, который пройдет 21 апреля. Советник Зеленского, бывший украинский министр финансов Александр Данилюк , указал, что актер готов к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным

«Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня», — подчеркнул представитель Зеленского в эфире телеканала ICTV.

Он также призвал воздержаться от обвинений Зеленского в некомпетентности, которые звучали из-за несоответствия политическим постам основной профессии кандидата, являющегося актером и режиссером.

«Тот, кто говорит, что Зеленский не компетентен, ну, давайте подождем и посмотрим на его команду. Компетентна ли команда и президент, который ее создал, и тогда отпадут все вопросы», — сказал Данилюк.

Ранее специалисты рейтингового агентства Moody's заявили, что один из главных вопросов, ответ на который пытаются найти наблюдатели относительно выборов президента Украины, — это будущее взаимоотношений Киева с Москвой.

И если в случае победы Петра Порошенко все очевидно — внешнеполитический курс Украины вряд ли претерпит хоть какие-то изменения, то приход к власти лидера первого тура голосования Владимира Зеленского оставляет вопросы.

Вместе с тем перспектива нормализации отношений России и Украины даже в случае победы Зеленского мала, а торговые ограничения между двумя странами, вероятнее всего, сохранятся, прогнозируют эксперты.

Касательно же самого второго тура стоит отметить, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко , занявшая третье место по итогам первого тура, пока отказала лидеру гонки в поддержке.

Правда, она не будет поддерживать и Петра Порошенко — кандидат обвиняет действующего президента в использовании политических технологий, из-за которых она лишилась части голосов избирателей.

К слову, аналогично поступил и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук , который поддерживал на выборах Юрия Бойко (он пришел к финишу четвертым — 11,8% голосов). Он охарактеризовал обоих претендентов на пост так: