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Ляшко «слил» в сеть личные телефоны Коломойского и Зеленского 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко опубликовал в сети номера мобильных телефонов владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, гендиректора канала Александра Ткаченко и кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Как написал Ляшко в Facebook, так он поступил, потому что кто-то из сотрудников телеканала опубликовал в сети его телефон.
«Какая-то идиотка с «Плюсов» слила мой номер телефона в интернет и уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня я с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко — вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!», — написал Ляшко.
Параллельно выяснилось, что на своем iPhone «радикал» Ляшко использует русский интерфейс операционной системы.
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