Ляшко «слил» в сеть личные телефоны Коломойского и Зеленского

Как написал Ляшко в Facebook, так он поступил, потому что кто-то из сотрудников телеканала опубликовал в сети его телефон.

«Какая-то идиотка с «Плюсов» слила мой номер телефона в интернет и уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня я с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко — вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!», — написал Ляшко.

Параллельно выяснилось, что на своем iPhone «радикал» Ляшко использует русский интерфейс операционной системы.