Много общего: найдена связь Зеленского и Порошенко

Что общего у Зеленского и Порошенко

Отрыв Владимира Зеленского от действующего президента Украины Петра Порошенко в первом туре выборов принято называть победой артиста над олигархом и профессиональным политиком. Эксперты проводят параллели между шоуменом Зеленским, итальянским комиком Бепе Грилло, создавшим партию «Пять звёзд», и другими популистами, получившими электоральную поддержку на фоне усталости народа от обещаний прежней элиты. В то же время Зеленский, как и Порошенко, обладает большим опытом ведения успешного бизнеса и является обеспеченным человеком, который далёк от сценического образа скромного интеллигента шоу «Слуга народа», чудом оказавшегося на вершине украинской политики.

Бизнес в России и на Украине

Одно из главных обвинений в адрес Зеленского, звучавшее от его политических конкурентов, — наличие у шоумена экономических интересов и бизнеса в России. Это роднит его с главным соперником — Петром Порошенко, который, например, хотя и законсервировал в 2017 году кондитерский завод Roshen в Липецке, но не торопится избавиться от этого актива.

В конце января 2019-го Зеленский заявил, что избавляется от последнего связанного с Москвой актива — кипрской компании Green Films. Юридическое лицо было создано для получения дохода от проката развлекательных фильмов на территории России. По информации, предоставленной киевской студией «Квартал 95» (создана и принадлежит актёру) с 2014 по 2017 годы Green Films заработала в РФ $13 млн Однако согласно действующим контрактам, лицензионное вознаграждение от проката фильмов будет поступать вплоть до 2023 года.

При этом Зеленский хотя и обещал прервать отношения с владеющей Green Films кипрской компанией, но не собирается отказываться от бизнеса в России вообще.

Что нам нужно делать? Закрыть (бизнес в России — News.ru)? Подарить россиянам наши деньги? Нет, — объяснял актёр свою позицию.

В целом, по данным украинских СМИ, бизнес студии Зеленского «Квартал 95» представляет собой конгломерат из множества компаний с суммарным годовым оборотом в десятки миллионов долларов. Всего Зеленский с супругой Еленой владеет долей акций в двух десятках компаний, пять из которых расположены вне Украины. Основной источник дохода четы Зеленских — прибыль от проката юмористических шоу, кинокомедий и сериалов на Украине, в России, Казахстане и Белоруссии.

Основной телевизионный партнёр Зеленского на Украине — медиа группа «1+1» олигарха Игоря Коломойского. Именно этот канал транслирует сериал «Слуга народа», вокруг третьего сезона которого Зеленский фактически выстроил свою предвыборную кампанию. В роли внезапно ставшего президентом Украины простого киевского учителя Василия Голобородько шоумен в юмористической форме рассказывает (сериал до сих пор транслируется) об основных проблемах Украины — коррупции и разрухе. Именно подобное медиа-партнёрство заставляет экспертов считать Зеленского «кандидатом Коломойского». При этом сам актёр открещивается от связей с днепропетровским олигархом, а миллиардер, в свою очередь, и в шутку, и всерьёз говорил: «Скорее, это я являюсь марионеткой Зеленского». Коломойский подразумевал, что его связывает с актёром исключительно деловое сотрудничество.

Крым и Донбасс

Не только бизнес-интересы в России заставляет патриотическую часть украинского общества и экспертов на Западе обвинять Зеленского в «опасно пророссийской позиции». В качестве доказательства они приводят то, что актёр сводит к минимумы рассуждения на темы «аннексии» Крыма, судьбы Юго-Востока Украины и отношений с Москвой. Также в вину Зеленскому ставят критику радикальных украинских националистов и тот факт, что кандидат получил достаточно высокие результаты на первом туре в русскоязычных районах, где отобрал часть голосов у главы «Оппозиционного блока» Юрия Бойко.

Однако при внимательном анализе позиция Зеленского по вопросам российско-украинских отношений мало чем отличается от позиции Порошенко. Актёр также открыто заявлял, что намерен добиться от России не только возврата «незаконно оккупированных территорий», но и денежной компенсации за экспансию. При этом Крым вернётся в состав Украины «только после смены власти в России», говорил он. Зеленский также неоднократно высказывался об идеях реинтеграции Донбасса в состав Украины. Он предлагал расширить формат «Нормандской четвёрки» за счёт вовлечения в переговорный процесс США и Великобритании, ввести в регион международные миротворческие силы, а также начать выплату пенсий украинским гражданам на территории ДНР и ЛНР. Несмотря на то, что идеи Зеленского отличаются миролюбивостью — кандидат неоднократно заявлял, что не видит военного решения вопроса, озвучиваемые им тезисы не новые и постоянно озвучиваются политиками из состава нынешней украинской верхушки.

В реальности никто не знает, чего ожидать от Владимира Зеленского во внутренней и внешней политике, отмечает News.ru директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, но очевидно, что шоумен победит Порошенко во втором туре.

Этот политик до сих пор является «котом в мешке». Со стороны Москвы правильно было бы дать Зеленскому после прихода к власти возможность проявить себя конструктивно, — считает политолог.

С точки зрения возможного налаживания двусторонних отношений с Россией, по мнению Погребинского, у Зеленского, со всей его непредсказуемостью, есть одно преимущество перед Порошенко: хуже, чем при действующем президенте, при Зеленском уже быть не может, заключает политолог.