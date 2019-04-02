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Президентский флешмоб: украинцы просят в соцсетях Порошенко и Зеленского провести теледебаты 

Рамблер 8 минут назад
Фото: Reuters
Жители Украины организовали в сети флешмоб с требованием провести дебаты между участниками второго тура президентских выборов — Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
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Автором флешмоба стала член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова. Она написала на своей странице в Facebook, что хочет «слышать, как думает, реагирует, аргументирует человек, собирающийся заговорить от имени страны» и призвала украинцев присоединиться к требованию провести дебаты, используя хештег #хочувидетьдебаты.
Ранее спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что лидер первого тура готов к дебатам с действующим президентом, а время проведения дебатов будет зависеть от графика Зеленского как руководителя студии «Квартал 95».
О готовности к дебатам заявляли и в предвыборном штабе Петра Порошенко. Руководитель избирательной кампании Порошенко Игорь Грынив заявлял, что действующий президент примет участие в теледебатах, если будет второй тур выборов. Его намерение подтвердил и руководитель штаба Артур Герасимов.
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Украина , В мире
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