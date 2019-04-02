Стало явным: обнародованы траты кандидатов на голоса

Комитет избирателей Украины (КИУ) подсчитал стоимость каждого голоса для кандидатов на пост президента страны, пишет «Комсомольская правда».
В расчетах учитывались средства, затраченные каждым из кандидатов на предвыборную кампанию, и количество полученных голосов.
Так, лидер президентской гонки Владимир Зеленский потратил на каждое «за» в бюллетене 16 гривен (около 0,5 доллара).
Действующему президенту Украины Петру Порошенко каждый голос избирателя обошелся в 141 гривну (около 5 долларов), лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 68 гривен (2,4 доллара), лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко — 23 гривны (0,84 доллара), бывшему министру обороны Анатолию Гриценко — 82 гривны (около 3 доллара).
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.