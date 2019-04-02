Стало явным: обнародованы траты кандидатов на голоса

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Пять долларов: во сколько обошлись голоса Порошенко, Зеленскому и Тимошенко на выборах 

Рамблер 31 минуту назад
Комитет избирателей Украины (КИУ) подсчитал стоимость каждого голоса для кандидатов на пост президента страны, пишет «Комсомольская правда».
В расчетах учитывались средства, затраченные каждым из кандидатов на предвыборную кампанию, и количество полученных голосов.
Так, лидер президентской гонки Владимир Зеленский потратил на каждое «за» в бюллетене 16 гривен (около 0,5 доллара).
Действующему президенту Украины Петру Порошенко каждый голос избирателя обошелся в 141 гривну (около 5 долларов), лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 68 гривен (2,4 доллара), лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко — 23 гривны (0,84 доллара), бывшему министру обороны Анатолию Гриценко — 82 гривны (около 3 доллара).
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.
Комментарии12
Украина , Видео , В мире , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , Комсомольская правда
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