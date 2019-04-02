В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко

Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Ранее руководитель избирательной кампании Порошенко Игорь Грынив заявлял, что действующий президент примет участие в теледебатах, если будет второй тур выборов. Зеленский позднее заявил, что готов к дебатам с Порошенко.

"Да, конечно, учитывая то, что Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю относительно графиков — это вопрос к пресс-службе (студии "Квартал 95")", — приводит слова Разумкова издание "Обозреватель".

По словам Разумкова, "Зеленский готов к дебатам, он об этом говорил, а как это будет происходить и когда — это уже другой вопрос".

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко почти на 3%. Второй тур пройдет 21 апреля.