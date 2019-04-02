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В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
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Ранее руководитель избирательной кампании Порошенко Игорь Грынив заявлял, что действующий президент примет участие в теледебатах, если будет второй тур выборов. Зеленский позднее заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
"Да, конечно, учитывая то, что Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю относительно графиков — это вопрос к пресс-службе (студии "Квартал 95")", — приводит слова Разумкова издание "Обозреватель".
По словам Разумкова, "Зеленский готов к дебатам, он об этом говорил, а как это будет происходить и когда — это уже другой вопрос".
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко почти на 3%. Второй тур пройдет 21 апреля.
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Украина , Видео , В мире
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