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Тимошенко на выборах стала лидером голосования в колонии, где отбывала срок 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала на выборах президента голосов больше других кандидатов на избирательном участке в Качановской исправительной колонии, в которой она отбыла тюремный срок.
Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, из 217 избирателей Тимошенко поддержали 110 человек. За Владимира Зеленского проголосовали 68 человек, за действующего президента Петра Порошенко — 20.
В 2010 году, после победы на президентских выборах Виктора Януковича, в отношении Тимошенко возбудили ряд уголовных дел, в том числе так называемое "газовое дело". Тимошенко обвинили в нанесении ущерба госбюджету на сумму 100 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов по текущему курсу Нацбанка Украины).
Кроме того, 11 апреля 2011 года бывший тогда генпрокурором Украины Ренат Кузьмин заявил о возбуждении нового уголовного дела о " превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году".
Суд в Киеве признал Тимошенко виновной и приговорил к семи годам заключения, ее отправили в колонию в Харькове. Тимошенко освободили после госпереворота в 2014 году.
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Украина , В мире , Ренат Кузьмин , Виктор Янукович , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ФСИН
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