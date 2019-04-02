Тимошенко на выборах стала лидером голосования в колонии, где отбывала срок

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, из 217 избирателей Тимошенко поддержали 110 человек. За Владимира Зеленского проголосовали 68 человек, за действующего президента Петра Порошенко — 20.

В 2010 году, после победы на президентских выборах Виктора Януковича , в отношении Тимошенко возбудили ряд уголовных дел, в том числе так называемое "газовое дело". Тимошенко обвинили в нанесении ущерба госбюджету на сумму 100 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов по текущему курсу Нацбанка Украины).

Кроме того, 11 апреля 2011 года бывший тогда генпрокурором Украины Ренат Кузьмин заявил о возбуждении нового уголовного дела о " превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году".

Суд в Киеве признал Тимошенко виновной и приговорил к семи годам заключения, ее отправили в колонию в Харькове. Тимошенко освободили после госпереворота в 2014 году.