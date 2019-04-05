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Не захотела: Тимошенко отказалась стать ведущей на дебатах Зеленского и Порошенко 

Рамблер + ещё 9 11 минут назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не будет проводить дебаты участников второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера предвыборного штаба Зеленского Дмитрия Разумкова.
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«К сожалению, это не будет Юлия Владимировна — это ее право», — сказал Разумков в эфире радио «НВ».
При этом он не уточнил, ответила ли Тимошенко отказом на предложение Зеленского стать независимым арбитром для проведения дебатов.
«Я думаю, что будет предложено кому-то другому… Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд», — добавил Разумков.
Ранее издание Strana.ua сообщило, что ведущим дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского выступит журналист Павел Казарин.
Украина , В мире
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