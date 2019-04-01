Кравчук: Зеленский может сделать шаг навстречу России

«Если Зеленский сможет предложить России какую-то конструктивную дискуссию и взаимные уступки — хорошо. Но здесь не может быть односторонних уступок, иначе он сразу потеряет авторитет», — заявил газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук , оценивая результаты первого тура выборов главы государства.

На Украине завершается подсчет голосов состоявшихся накануне выборов президента. По итогам обработки 94,40% протоколов, результат действующего главы государства Петра Порошенко к вечеру понедельника упал чуть ниже 16%, а отрыв от идущей на третьем месте лидера партии «Батькивщина» сократился до 2,55% — сейчас у Юлии Тимошенко 13,39%.

Лидером гонки по-прежнему остается выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский , набирающий 30.26% голосов. Замыкает четверку лидеров представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Юрий Бойко с результатом в 11.57%, сообщил в понедельник вечером сайт ЦИК Украины.

Таким образом, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов. В нем примут участие, как ожидается, Зеленский и Порошенко. При этом в понедельник Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.

Пока участие в теледебатах не является обязательным, однако 20 марта в украинский парламент внесли законопроект об изменениях, согласно которому дебаты должны стать обязательными для победителей первого тура президентских выборов.

О том, каким может быть бы исход дебатов между Порошенко и Зеленским и чем вообще завершится второй тур выборов, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает первый президент независимой Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

ВЗГЛЯД: Леонид Макарович, кто, по-вашему, победит во втором туре?

Леонид Кравчук: Если брать сегодняшние рейтинги и настроения в обществе, а настроения из-за войны, коррупции и бедности очень противоречивые, то рейтинг действующего президента оказался в районе 16%. В то же время у Зеленского рейтинг — почти 31%. То есть, вдвое больше, чем у Порошенко.

При правильно выбранной стратегии и находке грамотных решений, в которые поверит общество — шансы на победу у Зеленского выше.

Часто ведь бывает так, что человек хорошо идет, но на каком-то вопросе срывается, — и общество на это моментально реагирует. Может поколебаться вера в человека.

Зеленский — человек молодой, в политике он впервые. С одной стороны — это плюс, потому что люди хотят видеть новые лица. С другой стороны — это минус, потому что у него нет опыта. Но сегодня я могу сказать, что у Зеленского шансов на победу больше, чем у действующего президента.

ВЗГЛЯД: А сможет ли Порошенко переиграть Зеленского на теледебатах?

Л. М. : Все зависит от того, как начать эти дебаты. Сейчас сложилась такая ситуация, что действующий президент после первого тура начал оскорблять Зеленского. Тот ему отвечает неоднозначно.

Зеленский — как человек интеллигентный и творческий — может предложить Порошенко привести в порядок их личные отношения. И если они начнут дебаты, позабыв оскорбления, и попросят друг у друга извинений — тогда дебаты станут более аккуратными, и Зеленский их выиграет абсолютно точно. Если же их переведут в плоскость личных оскорблений — тогда это будут не дебаты, а базар.

ВЗГЛЯД: Поддержит ли Юго-Восток во втором туре Зеленского? Или Порошенко удастся за эти три недели переубедить этот электорат? Доказать, что Зеленский — это, дескать, не ваш кандидат. И тогда многие избиратели 21 апреля просто останутся дома.

Л. М. : Электорат Юго-Востока, помимо Зеленского, проголосовал в большей степени за Юрия Бойко и в меньшей степени за Юлию Тимошенко. Таким образом, все три оппозиционных по отношению к президенту кандидата получили большинство голосов. Понятно, что этот электорат не будет голосовать за Порошенко, а большая его часть может отойти к Зеленскому.

Имея 16% голосов в свою пользу, а против себя 84% — Порошенко будет очень сложно кого-либо в чем-то убедить, тем более после того, что в 2014 году он набрал 54% голосов.

Я думаю, что Порошенко не сможет полностью использовать свой административный ресурс, потому что контролировать его действия будет не только Зеленский, но и остальные кандидаты в президенты, не вышедшие во второй тур.

ВЗГЛЯД: Зеленский неоднократно обещал решить проблему Донбасса. Но сможет ли он это сделать?

Л. М. : Зеленский может сделать открытый шаг, потому что он не обременен какими-то острыми прежними заявлениями оценочного характера. Порошенко сложнее, потому что он уже много раз высказывался против Путина, против России и так далее. Ему тогда придется возвращаться назад.

Зеленскому не надо никуда возвращаться, потому что он еще не высказывался как официальное лицо. Таким образом, он может сделать открытый и даже откровенный шаг.

Но как на это отреагирует Россия? Чем ответит Кремль? Мы пойдем по пути мира, чтобы не проливалась кровь, чтобы были добрососедские отношения?

Если Зеленский сможет предложить России какую-то конструктивную дискуссию и взаимные уступки — хорошо. Но здесь не может быть односторонних уступок, иначе он сразу потеряет авторитет. И все же у Зеленского более открытая дорога к миру, чем у Порошенко.