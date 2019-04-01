Последний шанс: ЦИК раскрыл новые данные

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ЦИК Украины проверил 95% бюллетеней 

Рамблер 55 минут назад
ЦИК Украины обработал 95% бюллетеней, сообщает РИА «Новости».
Согласно обновленным подсчетам голосов избирателей, Владимир Зеленский продолжает лидировать в гонке кандидатов на пост президента Украины с 30,24%.
Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,94% голосов, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали 13,39% избирателей.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. По результатам предварительного подсчета голосов, никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. Во второй тур, согласно результатам обработки 95% бюллетеней, выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , РИА Новости
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