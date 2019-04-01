Последний шанс: ЦИК раскрыл новые данные

ЦИК Украины проверил 95% бюллетеней

ЦИК Украины обработал 95% бюллетеней, сообщает РИА «Новости».

Согласно обновленным подсчетам голосов избирателей, Владимир Зеленский продолжает лидировать в гонке кандидатов на пост президента Украины с 30,24%.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. По результатам предварительного подсчета голосов, никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. Во второй тур, согласно результатам обработки 95% бюллетеней, выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.