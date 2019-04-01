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Первый президент Украины предсказал исход дебатов между Зеленским и Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
«Сложилась такая ситуация, что действующий президент после первого тура начал оскорблять Зеленского. Тот ему отвечает неоднозначно», — заявил газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя приглашение на официальные теледебаты, которое получили Порошенко и Зеленский.
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«Все зависит от того, как начать эти дебаты. Зеленский, как человек интеллигентный и творческий, может предложить Порошенко привести в порядок их личные отношения. И если они начнут дебаты, позабыв оскорбления, и попросят друг у друга извинений — тогда дебаты станут более аккуратными, и Зеленский их выиграет абсолютно точно», — предположил собеседник.
«Если же их переведут в плоскость личных оскорблений — тогда это будут не дебаты, а базар», — считает Кравчук.
В понедельник газета ВЗГЛЯД сообщила, что национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила лидирующего в президентской гонке комика Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.
Пока участие в теледебатах не является обязательным, однако 20 марта в украинский парламент внесли законопроект, согласно которому дебаты должны стать обязательными для победителей первого тура.
Напомним, в настоящее время Владимир Зеленский остается уверенным лидером президентской гонки с 30,26% голосов. Второе место по-прежнему занимает действующий президент Петр Порошенко с 15,99%. При этом отрыв между ним и третьим участником гонки Юлией Тимошенко сократился: лидер партии «Батькивщина» набрала 13,36%.
Кравчук считает, что Порошенко уже не успеет переломить ко второму туру ход событий в свою пользу.
«Думаю, что он даже не сможет полностью использовать свой административный ресурс, потому что контролировать действия Петра Порошенко будет не только Зеленский, но и остальные кандидаты, не вышедшие во второй тур», — заявил ранее экс-президент в интервью газете ВЗГЛЯД.
«Электорат Юго-Востока, помимо Зеленского, проголосовал в большей степени за Юрия Бойко и в меньшей степени за Юлию Тимошенко. Таким образом, все три оппозиционных по отношению к президенту кандидата получили большинство голосов. Понятно, что этот электорат не будет голосовать за Порошенко, но большая его часть может отойти к Зеленскому», — предрекает Кравчук.
«Имея 16% голосов в свою пользу, но против себя 84%, Порошенко будет очень сложно кого-либо в чем-то убедить, тем более после того, что в 2014 году он набрал 54% голосов», — заявил один из предшественников Порошенко на посту президента.
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Украина , Видео , В мире
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