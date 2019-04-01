Опасность рядом: ЦИК обнародовал новые результаты

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ЦИК опубликовало данные выборов на Украине после обработки 90% голосов 

Рамблер 4 минуты назад
ЦИК Украины обработал 90,11% голосов избирателей на выборах президента Украины, передает РИА «Новости».
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Лидером голосования остается Владимир Зеленский — за него проголосовали 30,26% избирателей. Действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,99% проголосовавших, Юлия Тимошенко набрала 13,36% голосов.
Согласно результатам голосования, никто из кандидатов не набирает нужного количества голосов для победы на выборах, что означает проведение второго тура голосования. Он состоится 21 апреля.
Украина , Видео , В мире
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