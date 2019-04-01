Опасность рядом: ЦИК обнародовал новые результаты

ЦИК опубликовало данные выборов на Украине после обработки 90% голосов

ЦИК Украины обработал 90,11% голосов избирателей на выборах президента Украины, передает РИА «Новости».

Лидером голосования остается Владимир Зеленский — за него проголосовали 30,26% избирателей. Действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,99% проголосовавших, Юлия Тимошенко набрала 13,36% голосов.

Согласно результатам голосования, никто из кандидатов не набирает нужного количества голосов для победы на выборах, что означает проведение второго тура голосования. Он состоится 21 апреля.