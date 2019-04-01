В МИД вынесли прискорбный вердикт выборам на Украине

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В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
По мнению дипломата, Киев может устроить новые вооруженные провокации на юго-востоке Украины во время выборов.
ОБСЕ заподозрила Порошенко в нарушении одного из ключевых документов по выборам
Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь».
«Безусловно, создание заведомых сложностей для волеизъявления граждан бросает тень на весь электоральный процесс. Неизбежно возникают вопросы к властям, которые таким образом пытаются повлиять на итоги голосования. Наряду с этим легитимность выборов зависит и от того, насколько они были честными, прозрачными, соответствовали общепринятым стандартам и нормам демократии», — добавил Карасин.
По его мнению, Киев может устроить новые вооруженные провокации на юго-востоке Украины во время выборов.
Карасин сожалеет, что сегодняшняя обстановка на Украине не дает России нормализовать отношения с Незалежной, хотя наши страны связывает «исторически сложившаяся духовная, культурная и цивилизационная общность».
Ухудшает политические отношения тот факт, что антироссийский фактор стал фактически нормой жизни для большинства политиков Украины и активно эксплуатируется во время избирательной кампании.
Напомним, 31 марта состоялись президентские выборы на Украине. На данный момент Центризбирком Незалежной подсчитал 84% бюллетеней. Сейчас лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,35% жителей страны.
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Украина , Видео , В мире , Политика , Владимир Зеленский , Григорий Карасин , МИД , ОБСЕ , Центризбирком России
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