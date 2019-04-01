«Шутки кончились»: западные СМИ оценили успех Зеленского

Итоги первого тура президентских выборов на Украине стали неожиданностью для всего мира. Шоумен Владимир Зеленский заручился поддержкой гораздо большей, чем ему пророчили соцопросы. Действующий президент Украины отстает от него почти в два раза, однако западные СМИ пока стараются удержаться от оценок отмечая, что ситуация во втором туре еще может измениться в пользу действующего президента.

На Украине подошел к концу первый тур президентских выборов. После обработки 80% бюллетеней первое место удерживает шоумен Владимир Зеленский с 30,40% голосов. Действующий президент Петр Порошенко получил 16,03%, экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,24%. Второй тур состоится 21 апреля.

Западная пресса неоднозначно оценила такие результаты первого тура.

Украинцы проснулись в день смеха, 1 апреля, в реальности, где комик и кандидат на президентских выборах Владимир Зеленский вот-вот займет место главнокомандующего, пишет The Washington Post.

Победа 41-летнего шоумена, который играет лидера страны в популярном юмористическом сериале «Слуга народа» оказалась намного увереннее, чем предсказывали опросы общественного мнение, отмечает газета.

После закрытия всех избирательных участков Порошенко объявил, что «шутки кончились». Зеленский в свою очередь, который, по мнению Порошенко, продаст интересы Украины Кремлю, заявлял о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью найти способ прекратить войну, отмечает WP.

«Несмотря на сомнения критиков Зеленского относительно его управленческих способностей и неопределенности его программы, этот нетипичный кандидат в полной мере выиграл, так как не является частью элиты. Это сильная мировая тенденция, которая особенно заметно проявляется в Украине после многих лет тяжелых экономических трудностей и коррупционных скандалов», — пишет французская Le Monde.

При этом американское издание Politico отмечает, что несмотря на успех Зеленского в первом туре его победа отнюдь не гарантирована во втором:

«….многие украинцы сомневаются в квалификации комика. Эти опасения помогли Порошенко пробиться во второй тур».

«Многие сторонники Порошенко говорят, что, хотя у него много недостатков, он представляет «меньшее зло», — пишет издание.

Подобного же мнения придерживается и телеканал CNN, который отмечает, что у Порошенко могут быть преимущества в битве с известным шоуменом Зеленским. Это преимущество заключается в его опыте и занимаемой должности. Это особенно важно на фоне того, что у Зеленского на данный момент политические обозреватели отмечают отсутствие мастерства в политических делах и скудный опыт. Шоумена считают чем-то вроде «чистого листа и абсолютного новичка в политике».

Порошенко после первого тура объявил о намерении продолжать линию жесткой политики в отношении Москвы, поясняет телеканал.

«Когда меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединиться и координировать свои действия, я отвечаю: мой союзник — украинский народ. Кто мой противник? Я не стыжусь сказать это открыто, мой оппонент — Путин», — цитирует CNN одно из резонансных заявлений украинского лидера.

Накануне выборов Порошенко активизировал стратегию противостояния с Москвой.

Как отмечает CNN, битва за второй тур была тяжелой для действующего президента страны.

Издание Kiev Post отмечает, что в Канаде, где проживает большая украинская диаспора, большинство предпочло Петра Порошенко, с которым многие местные украинцы ассоциируют определенную стабильность.

При этом телекомпания NBC отмечает в своем обзоре, что эти выборы для Украины являются «непредсказуемыми», и предупреждает, что Москве вряд ли стоит ждать каких-то изменений в политике Киева.

«Ни один из трех ведущих кандидатов не позиционирует себя как дружественный к Кремлю. Это нежелательная ассоциации в текущей политической обстановке в стране», — отмечается в статье, опубликованной на сайте телеканала.

Как отмечает немецкое издание Die Zeit, у Порошенко есть свои козыри: «Язык, армия, вера — с этими вопросами Порошенко перешел в эту избирательную кампанию. Но хотя до недавнего времени переизбрание шоколадного магната казалось не слишком уместным, ему удалось наверстать упущенное».

При этом многие СМИ, пытаясь объяснить успех Зеленского в первом туре, открыто говорили и о провалах внутренней политики Порошенко. Например, Times пишет, что Зеленскому удалось «подняться на волне гнева избирателей».

«Зеленский использовал недовольство избирателей вялой экономикой, коррупцией и неразрешенной войной на востоке страны», — отмечает The Washington Post.

«Недовольство народа руководством Порошенко глубоко укоренилось в массах», — пишет Politico. Reuters причину триумфа Зеленского видит в том, что «избиратели сыты по горло укоренившейся коррупцией в стране».