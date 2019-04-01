Марат Башаров: У власти в Украине все комики и клоуны, кроме Зеленского

Марат Башаров играл с Владимиром Зеленским в двух фильмах — «Ржевский против Наполеона» и «Служебный роман. Наше время».

— Что вы думаете по поводу победы вашего коллеги и партнера в первом туре президентских выборов?

— Если бы я имел возможность голосовать — и я бы голосовал за Володю, и вся моя семья бы голосовала, потому что это великий человек, великий, замечательный актёр и честный человек. Больше бы таких. Слава Богу, что в Украине появился вот такой лидер, который может потянуть за собой всю страну.

Говорят, вот, мол, комик у власти. У власти в Украине кроме него все остальные комики и клоуны.

Эх, жаль, что я не имею возможности за него голосовать. И вовсе не из-за того, что я с ним снимался и вообще с ним знаком, нет.

Просто Украине, наконец-то, нужен молодой, энергичный руководитель.

— А какой, как вы считаете, из него будет организатор всех государственных процессов? Какой из него будет президент? Какие черты характера ему помогут стать президентом?

— Я с Володей, как вы знаете, снимался в двух картинах. Так вот, Володька на площадке за собой тащил всё: актеров-коллег, и режиссеров, и операторов. Всех. Все равнялись на него. У него такое качество: вести всех за собой, чтобы народ ему поверил.

Если у Володи всегда всё получается на съемочной площадке, то почему не получится у руля государства?

Просто съемочная площадка — это маленькое государство.

— Как полагаете, он что-нибудь сделает для прекращения войны в Донбассе, для нормализации российско-украинских отношений? Или ему будет сложно?

— Это будет, конечно же, очень сложно, ибо мы зашли очень далеко. Но, думаю, если он, дай Бог, станет президентом, то справится с этим. Ему будет сложно, но он справится. Просто Володька за что ни берется, у него все получается.