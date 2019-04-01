ОБСЕ заподозрила Порошенко в нарушении одного из ключевых документов по выборам

Как отмечается, публичные выступления украинского лидера "стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата" в президенты

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заподозрила действующего украинского лидера Петра Порошенко в нарушении одного из ключевых документов организации, регулирующего вопросы выборов. Об этом свидетельствует предварительный доклад миссии международных наблюдателей на президентских выборах на Украине.