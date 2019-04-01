Как отмечается, публичные выступления украинского лидера "стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата" в президенты
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заподозрила действующего украинского лидера Петра Порошенко в нарушении одного из ключевых документов организации, регулирующего вопросы выборов. Об этом свидетельствует предварительный доклад миссии международных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", — отмечается в тексте.