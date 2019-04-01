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ОБСЕ заподозрила Порошенко в нарушении одного из ключевых документов по выборам 

ТАСС + ещё 1 14 минут назад
Как отмечается, публичные выступления украинского лидера "стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата" в президенты
В НАТО не стали комментировать выборы на Украине
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заподозрила действующего украинского лидера Петра Порошенко в нарушении одного из ключевых документов организации, регулирующего вопросы выборов. Об этом свидетельствует предварительный доклад миссии международных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", — отмечается в тексте.
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Украина , Видео , В мире
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