Олигархи «крышуют»: Порошенко надавил на больное

Эксперты назвали вероятную модель поведения Порошенко во втором туре выборов

Лидеры президентской гонки на Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко упрекнули друг друга в связи с местными олигархами, пишет «Московский комсомолец».

Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского» (предпринимателя Игоря Коломойского), а Зеленский в ответ предположил, что Порошенко может быть марионеткой Свинарчука (предпринимателя Олега Гладковского, до 2014 года носившего фамилию Свинарчук).

Украинский политолог Алексей Якубин считает, что ко второму туру президентских выборов Петр Порошенко будет пытаться дискредитировать своего соперника Зеленского, подчеркивая его связи с Игорем Коломойским. Политолог не исключает, что действующий глава государства попытается также связать Коломойского с президентом России Владимиром Путиным, чтобы провозгласить Зеленского «агентом Кремля».

Напомним, Игорь Коломойский владеет телеканалом «1+1», на котором выходило шоу Зеленского «95 Квартал», а затем сериал с его участием «Слуга народа».

Однако не все эксперты считают, что связь с Коломойским может негативно отразиться на рейтинге Зеленского.

«Протестный избиратель относится к таким обвинениям с безразличием и уверены, что президент не может быть полностью самостоятельной фигурой», — считает Кирилл Молчанов, замглавы Украинского института анализа и менеджмента.

По его словам, сам Порошенко может рассчитывать лишь на поддержку Рината Ахметова, который значительно разбогател при нынешней власти. Остальные олигархи настроены на смену президента.