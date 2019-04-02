На Украине нашли повод посадить Зеленского в тюрьму

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«Его за решетку надо»: Зеленского потребовали отправить в тюрьму 

Рамблер + ещё 7 4 часа назад
Представитель украинской националистической партии «Свобода» Ирина Фарион призвала посадить кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского после того, как он поблагодарил проголосовавших за него украинцев на русском языке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В эфире одного из политических ток-шоу на украинском телевидении Фарион попросили прокомментировать видео первого выступления Зеленского после того, как стали известны результаты выборов.
«I don't understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?! Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур!» — гневно отреагировала экс-депутат Верховной рады.
Она заявила также, что Зеленский «насилует язык на глазах у всей страны» и «блюет языком Путина».
На замечание ведущей о том, что за Зеленского проголосовали 30% жителей страны, Фарион пообещала «начать против этих 30% серьезную войну».
Ранее Ирина Фарион предлагала лишать русскоязычных украинцев возможности получать образование и работу, а также предлагала «давать в челюсть» гражданам страны, которые говорят по-русски.
Комментарии293
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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