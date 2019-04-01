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Зеленский сохраняет лидерство на выборах после обработки 85% протоколов 

РИА Новости + ещё 56 37 минут назад
Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,34% голосов, действующего президента Петра Порошенко поддержали 16,02% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 13,28%, сообщается на интерактивном табло ЦИК после обработки 85,07% протоколов.
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Лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,53%.
Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов.
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