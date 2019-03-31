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Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Мы можем политически суммировать голоса Владимира Зеленского и Юрия Бойко, сделав вывод, что не менее 40% украинцев проголосовали за переговоры с Россией, за мир в Донбассе», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя предварительные результаты первого тура президентских выборов на Украине.
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«Сюда же можно добавить определенную часть голосов, отданных за Юлию Тимошенко», — отметил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По словам эксперта, Тимошенко может подыграть Владимиру Зеленскому во втором туре.
«Тем более, они оба близки к Коломойскому, и на этой основе они могут договориться. Зеленскому это не навредит. Все зависит от того, какую стратегию Зеленский теперь выберет», — продолжил собеседник.
«У него есть определенные слабости, на которые только что указал Петр Порошенко, говоря о том, что, мол, 1-го апреля посмеемся, а со 2-го — шутки в сторону. Потому Зеленский должен, с одной стороны, выглядеть как новое лицо, но при этом не одинокое. Значит, ему будет нужна поддержка других игроков, и ему придется обозначать вокруг себя людей, уже известных в политике», — пояснил Жарихин.
Прогнозируя переток голосов от одних кандидатов к другим, Жарихин отметил, что «у Тимошенко — дисциплинированный электорат. Другое дело, что втором туре многие голосовавшие за Бойко могут окончательно разочароваться и не прийти на избирательные участки».
Судя по данным опросов, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%) и ставят Тимошенко и Бойко на третье и четвертое места соответственно.
Штаб Тимошенко уже оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно подсчетам штаба, за пост президента во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.
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Украина , Видео , В мире , Статьи , Москва
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