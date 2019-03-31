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Порошенко набирает 28,69% после подсчета 0,12% протоколов 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на президентских выборах после подсчета 0,12% протоколов. Согласно первым официальным данным ЦИК, он набирает 28,69%.
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На втором месте находится кандидат в президенты от партии "Слуга народа" шоумен Владимир Зеленский. У него — 24,27%. Замыкает тройку глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 15,12%.
По данным ЦИК, наибольшую поддержку Порошенко получил в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях, Зеленский — в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской.
Недействительными признаны 0,94% бюллетеней.
По результатам данных всех экзитполов, на прошедших президентских выборах лидирует Зеленский, второе и третье место — Порошенко и Тимошенко соответственно.
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Украина , В мире , Конфликты , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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