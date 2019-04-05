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Результаты теста: Зеленский обнародовал данные анализов 

Рамблер + ещё 46 17 минут назад
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданных сегодня анализов на наркотики.
Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского
«В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», — говорится в заключении.
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Также Зеленский опубликовал письмо из лаборатории «Евролаб», в котором сообщается, что анализы также отправлены в Испанию.
Подписчики Зеленского обратили внимание, что изначально кандидат в президенты опубликовал документ, в котором датой взятия биоматериала значится 2 апреля, а через несколько минут «перезалил» фотографию результатов анализов с датой 5 апреля.
Ранее главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой заявил, что в анализах действующего президента Украины Петра Порошенко не обнаружено алкоголя и наркотиков.
Порошенко и Зеленский сдали тест на алкоголь и наркотики в преддверии предвыборных дебатов, которые состоятся 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Второй тур голосования пройдет 21 апреля.
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Украина , Видео , В мире
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