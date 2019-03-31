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Порошенко заявил, что лидеру Украины «придётся говорить» с Россией 

RT на русском 48 минут назад
Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя результаты экзиполов на выборах главы государства, отметил, что избранному лидеру придётся вести переговоры с Россией.
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«Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнёрами придётся говорить. Но представлять её будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин», — написал он в Twitter.
Ранее Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы государства. По его словам, «Москва надеялась на свою победу уже сегодня».
Опубликованные результаты экзитполов показали, что Владимир Зеленский получает 30,4% голосов, Пётр Порошенко — 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%.
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