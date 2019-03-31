Порошенко заявил, что лидеру Украины «придётся говорить» с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя результаты экзиполов на выборах главы государства, отметил, что избранному лидеру придётся вести переговоры с Россией.

«Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнёрами придётся говорить. Но представлять её будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин», — написал он в Twitter.

Ранее Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы государства. По его словам, «Москва надеялась на свою победу уже сегодня».

Опубликованные результаты экзитполов показали, что Владимир Зеленский получает 30,4% голосов, Пётр Порошенко — 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%.