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Тимошенко заявила о продажности результатов выборов и приготовилась ко второму туру 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, набравшая по результатам предварительных экзитполов 14,2%, заявила, что именно она, а не действующий президент Петр Порошенко, выходит во второй тур президентской гонки.
В штабе политика утверждают, что Тимошенко набрала 20,9% голосов избирателей, обогнав таким образом Порошенко. Однако пока эти данные официальные органы не подтвердили. Ведется подсчет всех голосов.
Лидер «Батькивщины» уверена в продажности представленных результатов и намерена идти во второй тур вместе с лидером выборов Владимиром Зеленским. Он набрал по промежуточным результатам 30,4%.
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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