Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, набравшая по результатам предварительных экзитполов 14,2%, заявила, что именно она, а не действующий президент Петр Порошенко, выходит во второй тур президентской гонки.
В штабе политика утверждают, что Тимошенко набрала 20,9% голосов избирателей, обогнав таким образом Порошенко. Однако пока эти данные официальные органы не подтвердили. Ведется подсчет всех голосов.
Лидер «Батькивщины» уверена в продажности представленных результатов и намерена идти во второй тур вместе с лидером выборов Владимиром Зеленским. Он набрал по промежуточным результатам 30,4%.