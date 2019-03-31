Тимошенко заявила о продажности результатов выборов и приготовилась ко второму туру

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , набравшая по результатам предварительных экзитполов 14,2%, заявила, что именно она, а не действующий президент Петр Порошенко , выходит во второй тур президентской гонки.

В штабе политика утверждают, что Тимошенко набрала 20,9% голосов избирателей, обогнав таким образом Порошенко. Однако пока эти данные официальные органы не подтвердили. Ведется подсчет всех голосов.