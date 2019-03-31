Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский , узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него. Он отметил, что доволен увиденными показателями.

«Я увидел пару экзитполов. Ну что же, это произошло — 30,4%. Как видите, экзитполов много, а президент один», — цитирует ТАСС Зеленского.

Ранее результаты экзитполов опубликовали NewsOne и "112 Украина". Данные являются актуальными на 18 часов вечера по местному времени.