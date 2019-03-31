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Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов 

Рамблер 18 минут назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него. Он отметил, что доволен увиденными показателями.
«Я увидел пару экзитполов. Ну что же, это произошло — 30,4%. Как видите, экзитполов много, а президент один», — цитирует ТАСС Зеленского.
Ранее результаты экзитполов опубликовали NewsOne и "112 Украина". Данные являются актуальными на 18 часов вечера по местному времени.
В настоящий момент Владимир Зеленский лидирует с 30,4% голосов. На втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко. за него проголосовали 17,8% избирателей. Замыкает тройку Юлия Тимошенко с 14,2%.
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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