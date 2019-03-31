Экс-глава ЦИК Украины объяснил, как Киев может «нарисовать» результаты выборов

Явка избирателей на выборах президента Украины практически совпадает с показателями голосования 2010 года, что не похоже на реальные показатели, заявил бывший руководитель Центральной избирательной комиссии страны Михаил Охендовский.

Охендовский отметил, что несколько миллионов украинских граждан выехали за пределы страны как беженцы, либо на заработки. Тенденция явки может привести к тому, что «проголосуют» все без исключения украинские избиратели, что нереально, подчеркнул экс-глава ЦИК Украины, передает РИА «Новости».

«Я к этой явке отношусь очень скептично, на мой взгляд, такой честной явки быть не может», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Охендовский считает, что таким образом избирательные комиссии создают «определенный запас», чтобы потом «с этим запасом избирателей, которые якобы проголосовали, сделать то или иное задание, которое поставили перед ними».

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. По данным экзитполов, лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский. Борьбу за второе место ведут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий считает, что во второй тур, помимо Зеленского, «протаскивают» Порошенко.

В свою очередь теле— и радиоведущий Владимир Соловьев также уверен, что Порошенко пройдет во второй тур, где «сожрет» Зеленского. Такой результат Порошенко, по мнению Соловьева, будет «нарисован».

Между тем появились сообщения о том, что штабы Тимошенко и Зеленского готовятся объединить усилия против Порошенко.