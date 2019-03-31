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Появились данные о готовности штабов Зеленского и Тимошенко объединиться против Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Instagram
Народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил о том, что штабы кандидатов в президенты Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.
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«По одной из версий, лидер «Батькивщины» готова оказать поддержку Владимира Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, главной задачей которой будет изменение законодательства и внедрение двухтуровой системы проведения парламентских выборов», — написал Найем в своем телеграм-канале.
«Нет, это не опечатка. Именно парламентских выборов. В этой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе, в два тура. Партия, которая выиграет, получает 51% мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета министров», — пояснил народный депутат.
По его словам, если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко.
«Мы не знаем, на какой стадии находятся переговоры и согласится ли лидер президентской гонки на такую поддержку, но уже сейчас очевидно, что такой союз (1) станет большой проблемой для Петра Порошенко и (2) сильно подкосит имидж «несистемного кандидата» и «проводника новых сил» Владимира Зеленского», — резюмировал Найем.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, к вечеру воскресенья определилась главная интрига первого тура выборов на Украине, в рамках которой нешуточная борьба за второе место развернулась между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.
Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.
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Украина , В мире , Мустафа Найем , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Деловая газета "Взгляд"
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