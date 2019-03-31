Появились данные о готовности штабов Зеленского и Тимошенко объединиться против Порошенко

«По одной из версий, лидер «Батькивщины» готова оказать поддержку Владимира Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, главной задачей которой будет изменение законодательства и внедрение двухтуровой системы проведения парламентских выборов», — написал Найем в своем телеграм-канале.

«Нет, это не опечатка. Именно парламентских выборов. В этой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе, в два тура. Партия, которая выиграет, получает 51% мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета министров», — пояснил народный депутат.

По его словам, если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко.

«Мы не знаем, на какой стадии находятся переговоры и согласится ли лидер президентской гонки на такую поддержку, но уже сейчас очевидно, что такой союз (1) станет большой проблемой для Петра Порошенко и (2) сильно подкосит имидж «несистемного кандидата» и «проводника новых сил» Владимира Зеленского», — резюмировал Найем.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, к вечеру воскресенья определилась главная интрига первого тура выборов на Украине, в рамках которой нешуточная борьба за второе место развернулась между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.

Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.