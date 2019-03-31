Избиратели на Украине голосуют за Путина

Украинские избиратели не желают отдавать свои голоса никому из 39 кандидатов на пост президента страны и, получив бюллетень, вписывают имя российского лидера Владимира Путина

Соответствующие фотографии появились в Twitter российского журналиста, военного корреспондента Александра Коца.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что его главным соперником на выборах является Владимир Путин. Политологи в этой связи отмечали, что такие заявления невыгодны самому Порошенко с учетом высокой популярности российского лидера как внутри страны, так и за рубежом.

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На этот пост претендуют рекордные 39 кандидатов.

Украинские СМИ опубликовали данные экзитполов, согласно которым Владимир Зеленский лидирует с отрывом, а за второе место борются Порошенко и Бойко. В свою очередь украинский медиаэксперт Анатолий Шарий считает, что во второй тур, помимо Зеленского, «протаскивают» Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.