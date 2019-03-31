На Украине отдавали голоса «за Путина»

Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина , от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов. Фото таких бюллетеней стали появляться в соцсетях. В частности, они опубликованы в твиттере военного журналиста Александра Коца.

«Из Одесской области прислали», — прокомментировал автор аккаунта.

Часть пользователей с сожалением отмечает, что такие бюллетени будут считаться недействительными.

Между тем, в соцсетях уже хоронят Порошенко как президента, отмечая, что он скомпрометировал себя как политик и не имеет права вновь возглавить страну.

«Порошенко прошел путь от аплодисментов в конгрессе США…, до позорного мелочного и циничного мародера, укравшего у украинцев мечты, деньги, будущее и даже честные выборы», — пишут украинские пользователи.