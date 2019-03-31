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На Украине отдавали голоса «за Путина» 

Рамблер 1 час назад
Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов. Фото таких бюллетеней стали появляться в соцсетях. В частности, они опубликованы в твиттере военного журналиста Александра Коца.
«Из Одесской области прислали», — прокомментировал автор аккаунта.
Часть пользователей с сожалением отмечает, что такие бюллетени будут считаться недействительными.
Между тем, в соцсетях уже хоронят Порошенко как президента, отмечая, что он скомпрометировал себя как политик и не имеет права вновь возглавить страну.
«Порошенко прошел путь от аплодисментов в конгрессе США…, до позорного мелочного и циничного мародера, укравшего у украинцев мечты, деньги, будущее и даже честные выборы», — пишут украинские пользователи.
Сегодня на Украине выбирают президента страны. На пост претендуют 39 кандидатов. По данным экзитполов лидирует с отрывом Владимир Зеленский. За второе место борются Юрий Бойко и Петр Порошенко.
Комментарии608
Украина , В мире , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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