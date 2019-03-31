Вскрылась правда о тайных бюллетенях на выборах

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На Украине нашли кастрюлю с хранившимся в ней бюллетенями для голосования 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
На Украине хранили в кастрюле бюллетени президентских выборов. Кастрюлю с документами опечатали и держали в холодильнике на избирательном участке в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
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Об этом сообщил местный депутат Николай Колесник, выложив фотографии кастрюли и холодильника, используемых вместо сейфов.
«А такие сейфы для хранения бюллетеней видели? Это VIP-вариант, для наблюдателей с НАТО», — поиронизировал депутат.
Еще на одном криворожском участке в кабинках для голосования установили шахтерские фонари.
Сегодня на Украине выбирают президента страны. Наблюдатели уже фиксируют множество нарушений: избиратели пытаются сфотографировать бюллетени, чтобы получить за свой голос деньги, ведется незаконная агитация, избирателей зачастую привозят массово на транспорте, имели место силовые провокации, были попытки использовать голоса умерших людей.
На выборах на 15.00 по Москве проголосовали более 45% граждан.
На пост претендуют 39 кандидатов. По соцопросам лидирует комедиант Владимир Зеленский, с рейтингом, превышающим 30%. Действующий президент Петр Порошенко получает поддержку 17% граждан, а 12,5% у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Эксперты считают, что выборы не обойдутся без второго тура в апреле. Это произойдет, если в первом туре никто не сможет набрать больше половины голосов.
Комментарии26
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , НАТО , Кривой Рог
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